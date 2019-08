“La Regione ha deciso la nomina di Arena in totale solitudine”

Di:

Reazioni della politica alla nomina di Massimiliano Arena nuovo commissario della Fiera di Foggia. Per il presidente della Provincia Nicola Gatta, che gli augura buon lavoro, si tratta di un atto della Regione “senza nessuna condivisione con gli enti territoriali soci fondatori, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Foggia. Penso sia giunto il momento di superare questa fase commissariale che dura da oltre 4 anni, ridando una governance all’ente fiera che in questi anni ha registrato un declino imbarazzante.

Dobbiamo lavorare insieme per rilanciare e valorizzare una struttura che in passato è stata il fiore all’occhiello della città di Foggia e di tutta la Capitanata”. Lavoro in comune, ribadisce Gatta, “ma se la Regione pensa di poter governare questi processi in maniera solitaria, forse, e lo dico con sommo rammarico, è tempo che gli enti territoriali ne prendano atto con l’uscita dall’assetto societario dell’Ente Fiera”.

Cusmai: “Fiera per tutto l’anno”

La nomina di Arena “è certamente una notizia positiva per la Capitanata” secondo il coordinatore regionale di ‘Italia in Comune’ Rosario Cusmai. “La Giunta regionale ha sicuramente deciso di scegliere un professionista valido che, sono certo, saprà guidare con entusiasmo e capacità la Fiera di Foggia. Un ente ormai commissariato da quattro anni che ha bisogno di un rilancio concreto per tornare ad essere, in tempi rapidi, un polo di riferimento per l’economia del territorio. La Fiera deve sapersi adeguare ai tempi. Vi è quanto mai necessità di una profonda rivisitazione, non solo strutturale, ma anche rispetto a quelle che sono le funzioni di un centro di eccellenza che deve funzionare tutto l’anno, cercando di attirare operatori economici vecchi e nuovi per tornare alla ribalta nazionale ed internazionale”. L’auspicio è “che alla fase commissariale faccia rapidamente seguito quella in cui la Fiera di Foggia possa contare su una governance pienamente attiva e operativa, perfettamente integrata in un virtuoso sistema istituzionale in cui gli Enti del territorio possano concorrerne al rilancio e allo sviluppo”.