Orta Nova, ordine di carcerazione per 50enne

A Orta Nova, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato su provvedimento di carcerazione un 50enne del posto, con alle spalle già altri precedenti penali.

A carico dello stesso è stato appunto emesso un ordine di esecuzione per anni 3 di reclusione di pena residua, in relazione a furti dallo stesso commessi in provincia di Salerno negli anni passati.

Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato così tradotto in carcere a Foggia.