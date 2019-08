Rodi Garganico, trovato fuori il domicilio: arrestato per evasione

Di:

Foggia. A Rodi Garganico, i Carabinieri della locale Stazione CC hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un 31enne del posto, già ristretto in regime degli arresti domiciliari per un furto aggravato commesso in precedenza. Rintracciato fuori dal proprio domicilio, i militari dell’Arma l’hanno così arrestato e tradotto in carcere a Foggia, su disposizione del PM di turno.

Redazione StatoQuotidiano.it