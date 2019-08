Salvini a Peschici: “Non ci sono mai stato, mi hanno detto che è bellissima”

Di:

“Vi aspetto il 9 agosto a Peschici dove non sono mai stato, mi hanno detto che è bellissima”. Matteo Salvini ne dà notizia in un video pubblicato dall’onorevole Rossano Sasso. “Non ci si ferma mai, anche se siamo in pieno agosto”. Dalla consolle del “Papeete beach” di Milano Marittima alla Puglia, dove il ministro era stato a maggio durante la campagna elettorale per le europee.

L’appuntamento nella cittadina garganica è previsto alle 17.30 in piazza S.Pertini.

Alle 20. 30 Salvini sarà al Wonder Beach Club sulla litoranea Polignano-Mola per “un’imperdibile Festa della Lega”. Lo comunica con relativo volantino il consigliere comunale Fabio Romito.