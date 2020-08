Cerignola, incidente nella notte: muore 21enne

(Lanotiziaweb) Tragico incidente intorno alle 2 del mattino. Una vettura con a bordo tre persone si è ribaltata per cause ancora da accertare su via Tiroasegno nella periferia di Cerignola. A perdere la vita il conducente, un 21enne del posto. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri di Cerignola. Fonte: lanotiziaweb