Covid, vanno in vacanza in Puglia e in 4 tornano positivi

Cassino. Vanno in vacanza, genitori e figli tornano positivi. Una famiglia di Cassino, composta dai genitori settantenni e da due figli è risultata positiva. I quattro sarebbero stati contattati dalla Asl perché, durante una vacanza in Puglia che avevano trascorso tutti insieme, sarebbero venuti a contatto con delle persone che avevano contratto il virus.

La famiglia, quindi, dopo essere stata sottoposta ai tamponi e trovata positiva al Covid-19, seppur in forma asintomatica (solo uno con lievi sintomi) è stata messa in quarantena domiciliare e l’azienda provvederà adesso a contattare altri familiari o eventuali persone che sono venute in contatto con i soggetti.

Fonte: teleclubitalia