De Leonardis: “Asilo nido, riapertura a settembre e buoni servizi regionali a ottobre”

Foggia, 04 agosto 2020. “L’attività degli asili nido, nelle strutture accreditate e convenzionate con la Regione Puglia, ripartirà dal 1 settembre prossimo, ed è richiesta la piena presenza degli operatori. Ma, a fronte di questo impegno, di fondamentale importanza per tante famiglie, oltre che per la formazione e l’iniziazione alla socialità e alla vita di relazione dei bambini, l’erogazione dei buoni servizi regionali è stata annunciata soltanto a partire dal 1 ottobre.

Una lacuna di un mese ingiustificabile, che costringerà le famiglie che potranno permetterselo a corrispondere l’intero importo della retta, e metterà in difficoltà tutti gli addetti ai lavori e il relativo personale, a partire da Confcooperative i cui appelli finora sono caduti finora sistematicamente nel vuoto, e che rilancio con forza. Chiedendo all’assessore al Welfare Salvatore Ruggeri e soprattutto al presidente Michele Emiliano, in campagna elettorale da cinque anni, di smetterla con gli annunci e le promesse e di attivarsi per risolvere problemi e criticità come questa, anche se comporta una minore esposizione mediatica”. Lo rende noto il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.