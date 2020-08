Dell’Erba “Strade, servizi e promozione turistica: un fallimento tutto a sinistra”

Gargano, 04 agosto 2020. “Una vergogna senza fine”. Così Paolo Dell’Erba, candidato alla Regione Puglia per la lista Fitto Presidente, ha voluto definire l’attenzione del Governo Emiliano nei confronti del Gargano. “La sinistra si accorge che esiste la provincia di Foggia solo quando arriva il tempo delle elezioni cercando di gettare fumo negli occhi della gente. E’ assurdo che la Regione non abbia preso a cuore la risoluzione del problema del completamento della superstrada garganica intervenendo sul Governo nazionale, così come per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia si hanno tempi biblici per allungare una pista”. Dell’Erba conosce molto bene il Gargano da imprenditore che da turista.

“I collegamenti stradali rappresentano l’anello di congiunzione tra l’offerta e la richiesta. Siamo penalizzati da sempre, sia sotto l’aspetto turistico che imprenditoriale. Con la vittoria del centrodestra proporrò a Fitto di creare un gruppo di lavoro specifico per la questione Gargano. Cercheremo di dare finalmente la giusta spinta per avviare un grande progetto di rilancio che si muova contestualmente con una promozione turistica adeguata. Chissà perché la provincia di Foggia, ed in particolar modo il Gargano, quando si muove la Regione sparisce quasi completamente il nostro territorio da ogni forma comunicativa. Faremo un po’ di chiarezza anche su questo punto”, conclude Dell’Erba.