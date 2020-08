Foggia, cercasi 10 addetti per controllo temperatura ai varchi della stazione

Openjobmetis Spa – Filiale di Rho – ricerca con urgenza per società cliente operante nella sicurezza 10 addetti alla sorveglianza non armata per società RFI per controllo temperatura ai varchi della stazione di Foggia

Orario di lavoro: h24 su turni anche notturni

Luogo: presso la stazione di Foggia

Inquadramento: Livello E ccnl Servizi Fiduciari – pari a 817 euro lorde mensili

Il contratto sarà effettuato dal cliente direttamente, quindi inserimento diretto con la società senza agenzia

Contratto da subito al 31 ottobre

