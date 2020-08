Giovanni Moro a Manfredonia “Riattivare la cittadinanza”

Manfredonia, 04 agosto 2020. Ci sono parole che lasciano il segno e parole che indicano una direzione: responsabilità, appartenenza, partecipazione, comunità, territorio e rete sociali, cittadinanza sono alcune di esse. Nei mesi scorsi, con le assemblee cittadine, organizzate dal Forum Manfredonia, Ri-Alzati! hanno risuonato e riacceso il dibattito sul tema della politica, per muovere i primi passi del tanto atteso “dopo”, mossi dal desiderio di ricostruire una comunità violata.

Il volume Cittadinanza di Giovanni Moro da poco pubblicato da Mondadori sarà presentato giovedì 06 agosto alle 20.30 presso il Porto Turistico di Manfredonia. E’ uno strumento di viaggio utile e agile – una sorta di manuale – “per interpretare scandagliare un concetto e una realtà da tempo in profonda trasformazione”. Il commissariamento della Città di Manfredonia per infiltrazioni mafiose e la sconfitta della politica e della comunità rischiano di finire nel dimenticatoio, divorate da ricostruzioni e campagne elettorali già in atto.

I tre pilastri: l’appartenenza (l’identità), i diritti e i doveri, la partecipazione che Giovanni Moro propone possono contribuire a ricostruire e ripensare la cittadinanza. Di fronte all’emergenza politica e sociale della nostra città, la soluzione non sta nel cercare nuovi volti, ma nel riattivare una “nuova connessione” tra comunità, cittadini e bene comune, perché, come ricorda Moro nel suo libro, la nostra città possa esistere in condizioni di legalità “sicurezza e svilupparsi sulla strada di una maggiore dignità, eguaglianza e benessere per tutti”.