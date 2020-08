Il consigliere comunale Fabrizio Tancredi aderisce a Forza Italia

Bari, 04 agosto 2020. Candidato Sindaco nel 2018 con una coalizione di ‘centro’, consigliere comunale (civico) in opposizione alla amministrazione Ciavarella, oggi entra convintamente in Forza Italia. “Entro in un partito – dice Tancredi – per rafforzare un riferimento politico moderato che miri alla crescita e al dialogo nelle istituzioni e Forza Italia non può che essere l’approdo naturale per me e per tanti amici che con me hanno vissuto e vivono l’esperienza è l’impegno politico”.

La decisione è stata presa a seguito di riflessioni sviluppate con gli attuali riferimenti istituzionali del partito, con il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro, il dirigente provinciale Giovanni D’Emma e il capogruppo consiliare Lorena Di Salvia. Conoscenza del territorio ed una chiara visione dei bisogni, dei principi etici e un confronto d’idee per rafforzare una opposizione politica e di programma a palazzo di città al centro di una analisi che ha portato il gruppo dei moderati facente riferimento a Fabrizio Tancredi ad aderire a quella che è – come loro stessi l’hanno definita – la casa di tutti i moderati: FORZA ITALIA. Molto soddisfatti – Di Mauro, D’Emma e Di Salvia – “felici della scelta compiuta dal dottor Tancredi assieme ad un consistente gruppo di amici. Questo Ingresso rafforza sia il gruppo consiliare che la comunità Azzurra sannicandrese ed è un segnale della vitalità di Forza Italia in terra di Capitanata”.

Gli fa eco per soddisfazione anche il consigliere regionale del partito Giandiego Gatta che annuncia la prossima apertura della campagna elettorale per le regionali nel comune Garganico in compagnia da oggi anche di Tancredi e del gruppo dei moderati.