“La città di San Severo ancora in corsa per il titolo di Capitale della Cultura 2022”

San Severo, 04 agosto 2020. La città di San Severo è ancora in corsa fra altre 28 per il titolo di Capitale della Cultura 2022. Eppure fra i consiglieri di minoranza del Comune governato da Miglio era già montata qualche polemica. Rosa Caposiena, consigliere comunale, si rifà ad alcune voci apprese dagli amministratori di maggioranza:” A breve festeggeremo la prossima esclusione dal titolo nazionale “Capitale della cultura” a cui partecipa San Severo.

Non sto più nella pelle per i mega festeggianti che faremo per aver partecipato e perso.

Ebbene dal punto di vista della bellezza e storia della nostra città non abbiamo nulla da invidiare a nessuno e potremmo pure competere ma purtroppo Franceschini dice che “Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale”. Fa poi riferimento, ironicamente, al “progetto”: una giungla rarissima per le strade cittadine, un sacco di buche decennali, pantere che vanno e vengono, un po’ di rifiuti ovunque per spingere i cittadini a fare cittadinanza attiva”. Insomma la storia c’è ma manca il governo della città, nella sua analisi.

Il sindaco Miglio risponde a quelli che definisce “tromboni sfiatati”: “Alcuni ridevano, altri postavano foto, altri ancora ironizzavano in vario modo. Pur di contestare gli amministratori tutti loro non esitavano a mettere in cattiva luce la nostra città. Nonostante questi narratori del nulla, capaci di orientare la metà di niente, San Severo è tra le 28 città ancora in corsa per diventare Capitale italiana della Cultura.

Ora ci apprestiamo ad una nuova selezione che da 28 ridurrà la lista a 10 città. Per noi è già un grande risultato…. a tutti i tromboni sfiatati suggerisco di seguitare a contestarci, visto l’effetto contrario prodotto dalla loro propaganda negativa.

Nell’elenco delle 28 città in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2022, 5 sono le città pugliesi: Bari, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani. Entro il 12 ottobre avverrà un’altra selezione e la nuova lista sarà composta da 10 città.