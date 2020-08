La foggiana Pizzuti nuovo provveditore di Pistoia e Prato

Cambio al vertice dell’ufficio scolastico provinciale. Da ieri al comando degli uffici di via Mabellini è subentrata a Mirko Fleres, la nuova dirigente Susanna Pizzuti. Classe 1977, nata a Foggia, Pizzuti guiderà il mondo scolastico statale pistoiese e pratese nella fase più delicata per la scuola, quella della riorganizzazione su vari fronti per garantire le regole anti contagio in vista della ripartenza delle lezioni in presenza dopo l’emergenza Coronavirus. Laureata in giurisprudenza all’Università di Firenze con tesi in diritto amministrativo, ha completato la sua formazione giuridica con il superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Firenze nel 2010.

Fonte: lanazione