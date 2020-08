Manfredonia, titolare azienda agricola: “Cambiale Ismea servirà a fare investimenti”

La cambiale agraria è un prestito, per quanto a tasso zero e senza spese di istruttoria, non si tratta di un finanziamento a fondo perduto, eppure, vista l’annata difficilissima con il Covid-19 che ha messo a dura prova l’economia italiana, non solo agricola, anche 30mila euro possono fare la differenza. La caratteristica principale della cambiale agraria è infatti che l’istruttoria è rapidissima e i soldi arrivano in tempo pari a zero sul conto corrente dell’imprenditore agricolo fornendo una boccata d’ossigeno.

“Confermo che il finanziamento è arrivato immediatamente” ha raccontato ad AgroNotizie Francesco Delli Carri, titolare dell’azienda agricola DauniAlleva di Manfredonia (Foggia) con più di quattrocento capi di bufale in allevamento. “Abbiamo compilato la domanda con l’aiuto delle organizzazioni agricole e tutto è andato per il meglio, i soldi serviranno a fare investimenti. Non bisogna mai fermarsi, c’è sempre da investire in innovazione”.

Fonte: agronotizie