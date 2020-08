Regione Puglia,1,2 mln euro al progetto di Servizi Locali spa

Bari, 04 agosto 2020. La Giunta regionale ha deliberato il finanziamento di euro 1.231.554,30 per il progetto ideato da Servizi Locali spa,sede legale in Milano. Investimento complessivo pari a 2.304.200,00 euro, aumento occupazionale di 12,9 unità. Opera nel campo della prestazione dei servizi organizzativi e informatici alle imprese private e enti pubblici in genere,fornitore di software per la gestione dei tributi.

Il programma da realizzare in un immobile sito nel capoluogo pugliese è denominato “Servizi Locali 2.0” : nuovo sistema digitale,ecosistema capace di far dialogare tra di loro i diversi uffici della Pubblica Amministrazione nonché la comunicazione interattiva con i cittadini e società,pratiche di inclusione e social innovation. Tra l’altro intende mettere in atto la “reingegnerizzazione dei processi produttivi e delle attività” per soddisfare contemporaneamente le esigenze di semplificazione richieste dagli utenti e le necessità della gestione amministrativa. In altre parole: Servizi Locali spa dichiara di offrire alle Amministrazioni municipali un Global Service di supporto e consulenza.

Si punta a congegnare la multiutenza dei prodotti aziendali integrandoli con strutture digitali nazionali quali PagoPa,Gestione Documentale,Anagrafe nazionale della popolazione residente,Spid,eccetera.

Puglia Sviluppo spa,compagine con socio unico la Regione che valuta le domande per accedere al sovvenzionamento economico regionale, nel documento istruttorio scrive:”Si ritiene che la rilevanza e il potenziale innovativo del progetto industriale definitivo presentato da Servizi Locali spa siano buone. La capacità dell’impresa riguardante l’industrializzazione dei risultati derivanti dall’attuazione del progetto è ottima…Si rammenta che l’incremento di occupati presso la sede della società dovrà riguardare nuove unità lavorative e non potrà fare riferimento al personale già in organico presso altre sedi fuori dal territorio della Puglia”.

Contemplato il ricorso alle collaborazioni con Politecnico di Bari,Wideverse srl e l’ing.Antonio Romanazzi.

L’esercizio societario ,anno 2018, in termini numerici ha confermato la tendenza positiva del 2017 con un utile netto di 27.379,00 euro e un cash flow di 195.094,00.

I dati del fatturato degli ultimi tre esercizi si sono stabilizzati intorno alla cifra di 1.500.000,00 euro con previsioni future di crescita a causa dell’incremento di clienti e ampliamento della gamma dei servizi e prodotti offerti. Nell’anno a regime l’impresa prevede un fatturato di 8.633.600,00,totale a bilancio per il 2018 euro 2.491.224,00.

Servizi Locali spa,che è dislocata anche a Bari e Altamura e Lecce e Matera, presenta un capitale sociale di 935.435,76 euro suddiviso in questo modo : Evangelista Anna Maria 45,2%,Carrata Giuseppe 15,14% presidente del Consiglio di amministrazione,Carrata Emanuele 14,93,Leone Giacinto 5,91%,Siciliano Paolo 4,77%, Longo Laura 2,48%,il restante 11,50% detenuto da altri venti soci minori.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 04 agosto 2020