Rodi Summer Musica, omaggio a Bergamo e alle vittime del Covid

Rodi Garganico, 04 agosto 2020. Il quarto concerto del Rodi Summer Music sarà un omaggio a Bergamo e alle vittime del Covid-19 con un programma incentrato sulla memoria attraverso le musiche di Alfredo Piatti, grande violoncellista e compositore bergamasco. Venerdì 7 agosto, a partire dalle 21.30, la chiesa di San Pietro di Rodi Garganico ospiterà Francesco Mastromatteo, noto violoncellista foggiano che interpreterà cinque Capricci di Piatti, seguiti dal Capriccio sopra un tema dalla “Niobe” di Pacini. Ma il tema del ricordo sarà introdotto da due tempi della seconda Suite di Bach, che si apre con un arpeggio fortemente simbolico che eleva la sofferenza umana al piano divino, che la riscatta, la consola e la affida all’eternità.

“Ricordiamo Bergamo e le vittime della pandemia attraverso i capricci di Piatti – spiega il direttore artistico Manuel Padula – perché sono brani pieni di vita, con una spinta ad andare oltre il dolore e a tornare a vivere. È un omaggio alla resilienza dei bergamaschi, un atto dovuto verso una popolazione che ha saputo affrontare la sofferenza e nutrire una speranza di vita. Siamo felici che tutto questo sia nelle mani Francesco Mastromatteo, musicista virtuoso e appassionato, come l’ha definito il Dallas Morning News”.

Mastromatteo svolge la sua intensa attività concertistica in Europa e negli Stati Uniti, dove è molto richiesto e apprezzato sia per le sue performance artistiche che per le sue lezioni: di recente è stato invitato come Edwards Visiting Professor Scholar presso la Marshall University in West Virginia. Inoltre, è direttore artistico di “Classical Music for the World” ad Austin e di Musicalis Daunia, nonché docente del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, presso la sezione di Rodi.

Il Rodi Summer Music, rassegna di concerti e corsi di alto perfezionamento musicale, è un progetto ideato dai maestri Luca Cocomazzi, Antonio Montecalvo e Manuel Padula, organizzato dall’Associazione “Luigi Russo”, presieduta da Domenico Sinigagliese.

Si avvale della collaborazione di vari partner e artisti, nonché del contributo di Ferrovie del Gargano, che ha messo a disposizione un coupon spendibile presso alcuni punti vendita di Rodi Garganico, per i viaggiatori che parteciperanno ai concerti. Le informazioni sono reperibili sui siti web rodisummermusic.com e ferroviedelgargano.com. L’appuntamento è a ingresso libero.