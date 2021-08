STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 04 agosto 2021. “Ma perché qui non è possibile montare il luna park e in altre città, sì? Sono i dirigenti comunali che non vogliono dare l’autorizzazione!”. Così sbottano e rimbrottano dalla Musik Express by Germano Alberini, impresa di Luna Park, e chiedono spiegazioni e ragioni scritte da presentare poi in prefettura.

Tempo di pandemia, tempi duri anche per i giostrai.

Ad animare le feste patronali e i momenti ricreativi a carattere collettivo ormai da sessant’anni, a Manfredonia e in diversi altri comuni del foggiano, anche la Alberini, infatti, aveva dovuto rimanere ferma negli ultimi due anni, per ragioni legate al COVID-19.

Ma, quest’anno le cose potevano cambiare. E sono cambiate in effetti. Almeno altrove.

A partire da giugno 2021, prima a Barletta, poi a Canosa, a luglio, poi a Termoli, in questi giorni, l’impresa ha ripreso a lavorare.

A Manfredonia, però, il ‘matrimonio non s’ha da fare’, sembrerebbe. Così lo scorso anno e così quest’anno:

“Avevamo provato a montare a Manfredonia le attrezzature, ma ci hanno bloccati” infatti, la constatazione di Germano Alberini a Statoquotidiano. “Ed anche sulla strada per Monte Sant’Angelo, nei pressi del centro commerciale Gargano, ci hanno fatto smontare”. E, questo, nonostante i documenti necessari presentati e la formale richiesta di autorizzazione inoltrata, come ogni anno, come in altri comuni.

Spiegazioni chieste, dunque, da Alberini al dirigente comunale, Matteo Ognissanti, responsabile dei Servizi Demografici, Cultura – Promozione turistica e Servizi educativi. “Mi è stato detto che, a causa delle restrizioni COVID e delle regole sul distanziamento, non possono dare autorizzazione al mio Luna Park, per evitare assembramenti”.

Eppure, la sottolineatura neppure tanto sibillina dell’Alberini, “su una giostra ci sono dieci persone, venti persone, ma non sono questi i numeri da assembramento”.

Perché allora “solo a Manfredonia succede questo?” a incalzare caustico il giostraio “La mattina vedo la spiaggia del posto che pullula di gente. La sera lungo il corso la stessa cosa. Al mercato anche. Io voglio che mi mettano per iscritto le ragioni per le quali al mio Luna Park non viene concessa l’autorizzazione. Così poi vado in prefettura”.

Intanto, sette famiglie e sei bambini da sfamare, ossia l’intero gruppo dell’impresa Alberini, le buone ragioni per desiderare di riprendere le attività: “Noi viviamo con questo lavoro e sono due anni che siamo fermi”.

Le cose, in fondo, sono diventate possibili in altre località, come Sangiovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, giusto per citarne qualcun’altra tra le varie.

E se la Festa patronale a Manfredonia, a partire dal 28 agosto, dovesse tenersi senza le attività ricreative? “Datemi come periodo lavorativo almeno il numero di giorni corrispondente a quello della festa. Io ho bisogno di lavorare. Lo scorso anno ho accettato di stare fermo, ma anche quest’anno non è possibile”.