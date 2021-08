Le Frecce Tricolori sul cielo di Vieste passano per Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 04/08/2021 – (garganotv) Inatteso e spettacolare passaggio su Vieste oggi pomeriggio, in volo di addestramento, delle “Frecce Tricolori”. La pattuglia acrobatica italiana è stata avvistata sul nostro mare, in direzione Sud, di fronte alle lunghissime spiagge viestane, gremitissime di residenti e turisti che hanno potuto assistere al passaggio della pattuglia in formazione e, per chi è riuscito, a scattare foto e girare video.

Nessun annuncio ufficiale (forse per evitare pericolosi assembramenti), ma comunque il rombo dei propulsori nel cielo viestano non ha potuto evitare il richiamo a numerosi curiosi, che anche se a distanza hanno assistito alle breve acrobazia. Chiaramente, è stata solo una prova, ma bella lo stesso: in cielo si sono librati i nove aerei (oltre al capo pattuglia “solitario”) della Pan, la Pattuglia acrobatica nazionale che a Vieste si sarebbe dovuta esibire a luglio, ma le normative anticovid lo hanno impedito. Si spera che il prossimo anno lo spettacolo si possa realizzare per la gioia di tutti, ospiti e residenti, grandi e piccini. (garganotv)