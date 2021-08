Scogliera Acqua di Cristo Manfredonia: basta rifiuti e bivacchi

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 04 agosto 2021. Una costante comune della gioventù odierna, sembrerebbe, ahimè, quella di essere poco sensibili al rispetto dell’ambiente.

Già, la scogliera dell’acqua di Cristo di Manfredonia, puntualmente ogni anno, diviene la location ideale di tanti giovani, dediti al bivacco. Non che i giovani delle vecchie generazioni non abbiano mai mangiato un anguria o bevuto un birra fresca in riva al mare, siamo stati tutti giovani.

La censura che mi rinviene naturalmente è rivolta a tutti coloro che, dopo aver mangiato, abbandonano sulla scogliera, ogni genere di rifiuto, in spregio alla minimali regole di civiltà, di talché, gli avventori mattinieri della scogliera, sono obbligati a ripulirla dai rifiuti abbandonati.

Come arginare questo deleterio fenomeno? Prima di tutto dovrebbero pensarci i genitori a monitorare i propri figli. Se questo non fosse sufficiente, sarebbe auspicabile un intervento delle forze dell’ordine per sanzionare coloro che attentano alla salubrità dell’ambiente con l’abbandono indiscriminato di rifiuti, aggravato dal fatto che a pochi metri sono presenti i mastelli per i rifiuti.

Antonio Castriotta