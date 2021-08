Torna la ”buonauscita” per consiglieri regionali pugliesi: le cifre

Bari, 04/08/2021 – (norbaonline) 7.100 euro lordi per ogni anno passato sugli scranni della regione. Tanto riceveranno i Consiglieri regionali pugliesi al termine del loro mandato. In pratica, 35mila euro lordi per ogni legislatura.

Non è una cifra astronomica, anche se moltiplicata per 50, quanti sono i consiglieri, fa circa nove milioni a legislatura, un milione 750mila euro all’anno. Quello che fa più scalpore è che il provvedimento è retroattivo, si applica cioè dal 2013 e non dalla legislatura in corso.

Vale a dire dall’anno successivo, tra i consenso generale, fu varato lo stop. Insomma, nessuno ci rimetterà.

Lo avranno quei consiglieri che hanno concluso il mandato nel 2015 e quelli che hanno finito l’anno scorso. Con diritto di reversibilità in caso di morte. (norbaonline)