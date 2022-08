Foggia, agguato ad imprenditore: in sei restano in carcere

FOGGIA, 04/08/2022 – (gazzettamezzogiorno) Restano in carcere il boss della ‘società foggianà Emiliano Francavilla e i 5 presunti complici Michele Ragno, Mario Lanza e il figlio Antonio Lanza, Giovanni Consalvo e Giuseppe Sonnino, fermati il 21 luglio scorso dalla squadra mobile per tentato omicidio, possesso di armi, tentata estorsione e spaccio di droga, tutti reati aggravati dalla mafiosità.

I sei avrebbero progettato un agguato contro un imprenditore foggiano alle porte del casello autostradale di Foggia la sera del 26 giugno scorso; agguato poi sventato dalla squadra mobile, che era stato organizzato per riaffermare l’egemonia del clan Francavilla-Sinesi sul territorio e per “punire l’imprenditore» che avrebbe ricevuto dai Francavilla una ingente somma di denaro per reinvestirla senza poi restituirla.

La squadra mobile, indagando su omicidio di Roberto Russo compiuto il 21 marzo scorso a Foggia, attraverso intercettazioni, era venuta a conoscenza del piano e aveva scoperto il satellitare gps nascosto sull’auto della vittima installato dagli indagati per monitorare gli spostamenti e per stabilire il momento giusto per ucciderlo. Il Gip di Bari Antonella Carfagna ha accolto le richieste della DdA e firmato l’ordinaza cautelare bis notificata in cella ai sei foggiani, confermativa di quella già emessa il 25 luglio dal Gip di Foggia la cui efficacia sarebbe durata 20 giorni. (gazzettamezzogiorno)