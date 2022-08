Manfredonia, in vendita Attività Commerciale Bar-Caffetteria con annesse sale Slot e Giochi Snai

Posizionata in zona confortevole, lungo la via principale di accesso alla città, tale attività vanta di un’ampia area parcheggio nelle prossimità della stessa ed adiacente al capolinea delle circolari e dei pullman che collegano la città al resto della provincia.

L’attività si presenta in stato eccellente, recentemente ristrutturata con attrezzature ed arredo di prestigio. Ogni attrezzatura è di proprietà, nulla è in comodato d’uso.

FOTOGALLERY

Tale licenza è stata rilasciata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato) e rappresenta un punto di forza della nostra attività, in quanto di difficile ottenimento per chiunque voglia investire in un’attività come questa date le normative stringenti attuali.

Fatturati dimostrabili da documenti contabili e dalla possibilità di affiancare l’operatore di cassa.

La passione e l’impegno impiegato in questa attività da tanti anni, rendono questa cessione un’occasione unica per chiunque voglia investire ed essere imprenditore di se stesso.