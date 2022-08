PD Manfredonia: “Descrivere l’orrore è fatica che non ci appartiene”

La triste vicenda che ha coinvolto alcuni operatori socio sanitari di una struttura privata di Manfredonia lascia sgomenti. È la cultura dominante del forte che schiaccia il debole: gli anziani relegati ad un peso e non a memoria storica, una zavorra trascinata a fatica e non scrigno prezioso di esperienze e ricordi. Le scene di anziani picchiati, abusati sessualmente, vessati psicologicamente, alzati in aria e sbattuti con violenza, restano un macigno indelebile sulla coscienza di una città che dovrebbe fermarsi e riflettere su quello che è diventata e sulla capacità di generare orrore che negli ultimi anni l’ha vista assoluta protagonista.