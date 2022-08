Scomparsa Raffaele Vairo: “E’ venuto a mancare una persona speciale”

Poiché Raffaele era molto bravo ,si cimentò con successo anche come Commercialista per chiudere il suo impegno lavorativo, col pensionamento, da Giudice di Pace per diversi anni. Poiché Raffaele era molto competente e molto giusto nell’esercizio delle nuove funzioni, tanto da scrivere due libri in materia di Giustizia di cui il primo edito dalla UTET, la qualcosa non è da tutti ed era un riconoscimento del suo valore , era una Autorità nel campo, diventando punto di riferimento per tutti.