Violenze Oss a Manfredonia, avv. Troiano: “Con le famiglie, valutiamo trasferimento degli anziani”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 04 agosto 2022. “Stamattina ho accompagnato alcuni familiari dei pazienti per verificare la condizione dei propri cari nella struttura. Il tutto anche per valutare un possibile trasferimento degli anziani. Massimo rispetto per le indagini degli agenti della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. Manfredonia e per l’operato della magistratura”.

All’indomani della triste vicenda dei presunti maltrattamenti, delle lesioni e delle violenze subite da diversi anziani nella Rsa “Stella Maris” di Manfredonia, un’intervista è stata rilasciata a StatoQuotidiano dall’avvocato Lorenzo Troiano, che rappresenta diverse persone offese da reato.