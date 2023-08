Coppa Italia, la sfida Catanzaro – Foggia apre la stagione

FOGGIA – Tra amichevoli e colpi di mercato, il calcio torna in campo nel primo weekend di agosto, con la Coppa Italia, che apre ufficialmente la stagione 2023-24. Sabato 5 e domenica 6 agosto otto squadre scenderanno in campo per il primo turno preliminare che darà il via alla competizione.

Ad aprire i giochi, alle 18 di sabato, la sfida tra Catanzaro e Foggia, mentre domenica si affronteranno Reggiana-Pescara (ore 18), Feralpisalò-LR Vicenza (ore 20) e Cesena-Virtus Entella (ore 20.30).

Le quattro vincenti delle partite del fine settimane accederanno ai trentaduesimi, in programma tra una settimana, dove ci sono già altre 28 squadre. Tre squadre su quattro di questo turno inaugurale, pur giocando in casa, non lo faranno nella loro città, per il restyling ancora in corso dei loro impianti.

Catanzaro e Foggia si affronteranno, infatti, al “Luigi Razza” di Vibo Valentia, con la vincente che se la vedrà ai trentaduesimi con l’Udinese.

