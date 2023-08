Foggia. Partiti i lavori per l’illuminazione pubblica al Quartiere Ferrovia e in Piazza Mercato

Foggia – Sono iniziati questa settimana da parte di Edison Next, società del Gruppo Edison incaricata del servizio, i lavori di riqualificazione e potenziamento del sistema di pubblica illuminazione nel Quartiere Ferrovia.

Si tratta di un intervento definito prioritario dalla Commissione Straordinaria per assicurare, in una zona nevralgica del centro e molto attenzionata per ragioni di sicurezza, un più potente ed efficiente servizio, utile a migliorare la qualità della vita di tutti i residenti della zona.

I lavori sono iniziati da via Isonzo e via Piave, per poi estendersi alle strade limitrofe.

Saranno cambiati alcuni pali di supporto della pubblica illuminazione, perché corrosi, e soprattutto è in corso la sostituzione delle attuali luci con corpi illuminanti a LED di ultima generazione. Un sistema che, oltre a garantire una migliore illuminazione stradale, produce un consistente risparmio energetico.Si ricorda che nell’ottica di servizio e vicinanza alla comunità, è attivo 365 giorni l’anno il numero verde: 800 628 172.

Nelle stesse strade al termine degli interventi sulla pubblica illuminazione cominceranno i lavori di rifacimento, ove occorra, dei marciapiedi.

Tutti questi lavori di riqualificazione sono inseriti nella progettualità “Foggia Città Sicura” e fanno parte di quel pacchetto di interventi assicurati nel Protocollo Sicurezza firmato a febbraio in Prefettura alla presenza del Ministro Piantedosi che hanno molto impegnato l’attività della Commissione Straordinaria.

Infatti, sempre in tema di sicurezza e qualità della vita in città, inizieranno in questi gironi lavori analoghi a quelli del Quartiere Ferrovia anche nel centro storico e in particolare a Piazza Mercato.

Anche in questo caso il primo intervento è quello che interessa la pubblica illuminazione e nello specifico l’area del mercato interessata dalla struttura di copertura in ferro.

È previsto, infatti, il potenziamento dell’illuminazione con il montaggio di ulteriori proiettori illuminanti sotto l’artistica copertura in stile “liberty”, mentre i fari presenti vedranno la sostituzione dei corpi illuminanti e la loro riverniciatura. Successivamente si interverrà su tutto il sistema di pubblicazione illuminazione della piazza con lavori impattanti anche sulla linea elettrica.

“Dopo i successi investigativi che hanno portato all’individuazione di gravissime responsabilità in capo a giovanissimi – sostiene il prefetto Cardellicchio – occorre preservare con presenze virtuose i luoghi cari della comunità cittadina, farli vivere con presidi cultuali gioiosi e festosi, respingendo ogni forma di prevaricazione.”