Imprenditore pugliese in Emilia Romagna scomparso da 20 giorni

MODENA – Nessuna notizia tra l’Emilia Romagna e il Salento di Salvatore Legari, 54enne di San Pancrazio Salentino (Br) da tempo residente a Modena. L’uomo non è più rintracciabile da 21 giorni, da quando il 13 luglio a bordo del suo furgone, ha lasciato l’abitazione in cui vive con la compagna per recarsi al lavoro.

Fonte: gazzettadelmezzogiorno

La donna ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione che hanno allertato anche i colleghi salentini; in Emilia Romagna sono giunte le sorelle dell’imprenditore che pare svanito nel nulla. Numerosi gli appelli sui social lanciati da amici e parenti dell’uomo.

“Scomparso nel nulla dal 13/07/2023 – si legge sui social dove gira la foto di Salvatore-, si chiama Legari Salvatore, dopo aver finito di lavorare sul cantiere con la sua auto citroen jumpy targata FY764JS colore bianco non si hanno più sue notizie. Tra Modena e Bologna. Chiunque abbia notizie o lo avesse visto contattare subito le forze dell ordine, al momento sono in corso le ricerche”. Lo riporta l’agenzia AGI.