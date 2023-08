Incontrarsi un giorno a Manfredonia, 40 anni dopo il diploma: auguri 5 A

Manfredonia – Quanta vita diventa ricordo, se questa vita riesce solamente a collezionare milioni di frammenti che caratterizzano l’esistenza per la loro infinita quantità? E quanti ricordi diventano effettivamente vita, quando per la loro particolare qualità ed intensità, questi si aggrappano fortemente all’unico organo che perviene a sentire, in modo autentico, il presente?

Ebbene sì, anche in occasione di un ritrovarsi dopo una lunga dispersione, di un rimembrare un passato alquanto lontano e perso, un passato allora condiviso in quattro mura di una classe e in tutte le sue specifiche sfaccettature da quelle singole individualità che ora, nel presente, vogliono dare, a tutto ciò che risulta svanito nei meandri di oscure reminiscenze, una forma ben visibile, una forma che solo il cuore riesce a vivificare nell’attualità, una forma che rimane indelebilmente fissata nella Storia di Donne ed Uomini che hanno saputo, ognuno nella propria diversità, costruire la Realtà in cui hanno imparato a vivere.

Auguri 5 A, I.T.C. G.Toniolo, Manfredonia. 1983.

Ieri, giovedì 3 agosto 2023, la festa a Manfredonia.