Incuria strada Monte Sant’Angelo – Macchia: si aspetta la tragedia?

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “Percorrendo la strada Monte-Macchia è sotto gli occhi di tutti l’incuria in cui viene lasciata: l’erba nelle cunette ha ormai raggiunto altezze esagerate mentre, dalle rocce che costeggiano la strada, l’erba, i cespugli e gli alberi sono cresciuti così tanto a dismisura che, per evitarli, gli automobilisti sono obbligati a tenersi nella parte centrale della carreggiata.

È chiaro che, se continua a persistere questa situazione, prima o poi c’è il rischio che l’erba delle cunette si incendi o per il calore delle marmitte delle macchine o perché i cretini, i delinquenti, volutamente appiccano un fuoco. Inoltre, se gli automobilisti saranno costretti a guidare a centro strada per evitare i cespugli o gli alberi che fuoriescono dai costoni, prima o poi – noi speriamo mai – un incidente si potrà avere.

Fonte: capitanata

È chiaro a tutti che non è una strada in sicurezza.

Perchè nessuno interviene? Come mai la Provincia non dà la giusta attenzione a quella strada? Gli amministratori di Monte Sant’Angelo sanno che, se anche è una strada provinciale, è necessario intervenire e metterla in sicurezza proprio per garantire l’incolumità dei cittadini? Pertanto, chiediamo all’Amministrazione Comunale di attivarsi con urgenza presso la Provincia perché si eviti che qualcuno possa farsi male!”.

(Fonte: Gruppo A MONTE – Monte Sant’Angelo)