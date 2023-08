“Per noi resterai sempre il nostro amico Vittorio”

Manfredonia – Dinanzi alla morte non ci sono parole, non c’è testo, video. Dinanzi alla morte prevale il silenzio. Sono frastornato dai ricordi. Dalle parole, gli ultimi scherzi, le frasi. Le foto.

Porterò in me quello che mi hai detto, l’immagine che hai girato con mio padre. Non voglio scrivere nulla. Quello che rimane è il bene nel proprio cuore. E’ pensare a un amico e vedere la sua vita, la propria vita che scorre. E si piange. Ciao Vittorio. (Giuseppe de Filippo).

Si sono svolti questo pomeriggio, nella Parrocchia di Trasfigurazione del Signore a San Giovanni Rotondo, i funerali di Vittorio Piccoli, 49enne originario di Manfredonia deceduto durante un ricovero causato da un precedente incidente stradale.

Numerosi i messaggi di stima, di affetto, di vicinanza, destinati in questi giorni a Vittorio da parte di amici, associazioni, parenti, di tantissime persone che lo conoscevano e che gli vogliono bene.

Una notizia surreale, irreale, una scomparsa che ha scosso un’intera comunità. Allo stesso tempo, è emerso l’amore e il bene verso un uomo stimato e apprezzato da tanti amici e cittadini.

“L’ultimo richiesta del nostro fratello Vittorio è stata quella di avere un funerale stracolmo di moto, e noi faremo di tutto per esaudire il suo ultimo desiderio”.

Difatti, questo pomeriggio, un gruppo di motociclisti amici di Vittorio si sono incontrati a nel piazzale mercato via Scaloria per raggiungere tutti insieme San Giovanni Rotondo.

“Facciamo sorridere per l’ultima volta nostro FRATELLO“, aveva scritto l’amico Gianluigi sui social.

fotogallery Antonio Beverelli

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it