Rodi: l’opposizione invia una missiva al sindaco dopo l’incontro con i cittadini di Lido del Sole

Gargano – Una missiva al sindaco di Rodi Garganico per “provare a dare risposte alle istanze inascoltate dei cittadini di Lido del Sole, infuriati per il degrado nel quale verte il villaggio turistico da quando è in atto il progetto di riqualificazione e miglioramento della circolazione“.

“È dall’inizio dell’estate che i villeggianti di Lido del Sole manifestano il loro malcontento, ormai sfociato in esasperazione e cercano un dialogo con l’amministrazione comunale per chiedere spiegazioni ed avere informazioni su questo progetto che in pochi dichiarano di conoscere e che a molti, da quanto si evince a lavori cominciati, appare un progetto tutt’altro che riqualificante. Richieste e istanze che ad oggi sono rimaste inascoltate, come rimbalzate su un muro”.

Ci hanno pensato i consiglieri del gruppo di opposizione “Svoltiamo insieme” guidati da Michele Azzellino a raccoglierle e portare in Comune nell’incontro avvenuto lo scorso martedì primo agosto nei pressi di Piazzale Irium.

Tante le questioni emerse dal confronto con i cittadini; in primis le lungaggini dei lavori. Affidati nel marzo 2022 ad una ditta, sarebbero dovuti iniziare a settembre di quell’anno con consegna a dicembre. Ma qualcosa è andato storto, i lavori non sono stati eseguiti, salvo la demolizione totale delle vie interessate dal progetto che ha lasciato il luogo turistico devastato e privato del suo patrimonio verde. Ad aprile del 2023 il Comune ha riconosciuto alla ditta appaltatrice la somma di 80 mila euro per aver demolito le vie ed ha accettato la risoluzione contrattuale. E i cittadini oggi si chiedono e vorrebbero sapere dal sindaco perché si è deciso di smantellare un intero villaggio senza preoccuparsi dei disagi che avrebbero procurato ai cittadini anziché procedere via per via con distruzione e rifacimenti. E quale è ad oggi la data prevista per il completamento dei lavori.

Ma la questione per la quale maggiormente è cresciuto il malcontento tra la gente riguarda gli alberi: nessuno immaginava di tornare a Lido del Sole e ritrovarsi in un luogo senza più verde.

I cittadini sapevano che il progetto avrebbe riguardato il rifacimento dei marciapiedi, ma non vi era stata nessuna informazione circa l’abbattimento degli alberi nelle vie interessate dai lavori. E i cittadini ora vogliono sapere se è prevista la piantumazione di nuovi alberi e di quali specie, dal momento che sono stati abbattuti alberi ad alto fusto piantati mezzo secolo fa; inoltre, chiedono per quale motivo sono stati eliminati e se c’è stata una valutazione ambientale da parte di un tecnico competente alla base della decisione di tali abbattimenti.

Il dubbio è che ci sia stato un taglio indiscriminato anche laddove non fosse necessario.

“Questa amministrazione ha già dato infatti prova di autorizzare gli abbattimenti con leggerezza, come è accaduto per i pini di fronte allo stabilimento Bagno Centrale, il cui taglio è stato autorizzato per creare due posti auto per gli ospiti del Mizar”.

“Altra questione riguarda l’introduzione della Ztl. La zona a traffico limitato riguarderà i due ingressi del villaggio e negli orari in cui il varco sarà attivo per entrare a Lido del Sole bisognerà parcheggiare nei parcheggi posizionati all’ingresso del paese”.

“A parte lo sconcerto da parte di molti che non comprendono l’utilità di questo progetto, i villeggianti vogliono sapere come sarà regolamentato l’ingresso ai varchi, se le zone di parcheggio previste dal progetto saranno a pagamento o a parcheggio libero e se tali parcheggi saranno gestiti dal Comune o affidati a terzi. Inoltre, tutti si chiedono se ci saranno dei pass per proprietari ed affittuari di case. Per quanto riguarda via degli Oleandri, si chiede di conoscere se il tratto ZTL sarà definitivamente chiuso al traffico, se è stata prevista un pista ciclabile ed eventualmente quale sarà il suo percorso”.

“Non resta che attendere le risposte del primo cittadino, sperando che almeno questa volta voglia fornirle”.