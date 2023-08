Tragico incidente in Puglia, 42enne muore cadendo dallo scooter

LECCE – Un 42enne è morto nelle scorse ore nel Salento, sul tratto della SS16 tra Corigliano d’Otranto e Melpignano, dopo aver perso il controllo dello scooter che stava guidando ed essere caduto a terra, riportando vari traumi.

Troppo gravi, tanto che ha perso la vita quasi sul colpo.

La vittima si chiamava Leonardo Pulimeno, ed era di Corigliano. Gli automobilisti in transito hanno immediatamente dato l’allarme, il 118 è giunto in pochi minuti ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono affidati ai carabinieri. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.