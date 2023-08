Viale Miramare chiusa al traffico, Valente: “Un’odissea estiva unica”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Avrei voluto dire che la gimcana stradale estiva è un’esperienza fuori dal comune, ma in realtà è proprio dentro il nostro comune, anzi, per l’esattezza, su una delle arterie più importanti della città, ovvero viale Miramare.

Ma c’è di più. La chiusura al traffico sarà anche l’occasione per scoprire alternative stradali e, perché no, stimolare la creatività nel cercare nuove vie per raggiungere le proprie mete in una città con pochissime strade principali. Quindi, cari manfredoniani, non abbiamo che da ringraziare l’amministrazione che finalmente ci offre l’opportunità perfetta per rompere la routine e aggiungere un tocco di magia a questa estate apparentemente priva di programmi.

Buona avventura, e ricordate: il traffico è solo un dettaglio insignificante in questa straordinaria estate sipontina 2023!“.

Lo riporta Maria Teresa Valente, Consigliera Comunale di CON Manfredonia.