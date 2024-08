Foggia Estate 2024: la Place Orkestra con un concerto Rhythm and Blues anni 70 e 80

Foggia. Dopo il grande successo di pubblico riscontrato nell’estate 2016 in piazza Giordano, lunedì 5 agosto alle 21 in villa Comunale i cittadini foggiani potranno assistere ad un concerto unico interamente full live con un’orchestra che annovera giovani musicisti di talento, tutti diplomati in Conservatorio, provenienti da varie parti del nostro territorio e di varie esperienze musicali e culturali.

Ad affermarlo è il maestro Genny Sarcone, direttore ed arrangiatore dell’orchestra che spiega: “La nostra idea nasce e si sviluppa nel tempo grazie ad un gruppo di amici musicisti che hanno avuto l’opportunità di formare un gruppo Rhythm and Blues ed esibirsi in giro riscuotendo successo per i brani proposti in repertorio. Nell’ottobre 2015 nasce l’attuale orchestra formata da 18 elementi (Trombe, Tromboni, Sax) una sezione ritmica (Batteria, Chitarra, Basso, Pianoforte) il sottoscritto e la splendida voce solista di Valeria Vitofrancesco”.

Proseguendo il maestro Sarcone evidenzia quelli che sono gli ingredienti vincenti di questo meraviglioso gruppo:” La scelta di un repertorio che spazia dal Rhythm and Blues, agli anni 70-80 (Blues, Soul, Dance), ed una parte di brani in italiano riarrangiati per orchestra ci ha permesso di avere un riscontro positivo del pubblico proprio perché sono stati selezionati brani tra i più belli e famosi di quegli anni cantati da Aretha Franklin, Stevie Wonder, Gloria Gainor, Freddie Mercury, Earth Wind & Fire e tanti altri”. L’allestimento dello spettacolo è curato ed organizzato nei minimi particolari con esito di garanzia ed un successo assicurato dall’associazione Musikando di Ascoli Satriano.

Un’occasione assolutamente da non perdere, per una serata da trascorrere all’insegna della ottima musica dal vivo che la Place Orkestra vuole offrire al suo pubblico e contestualmente sarà anche l’occasione per i più giovani di ripercorrere un tempo, ormai passato, ma che è ancora vivo nel nostro presente – conclude Genny Sarcone.