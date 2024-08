FOGGIA – FOGGIA – Non ce l’ha fatta l’uomo ferito la scorsa notte in via Sbano. Era stato colpito da alcuni colpi sparati da un fucile da caccia al rione Cep San Lorenzo.

A quanto si è appreso il 45enne era stato ferito ad un braccio. Si trattava di Gerardo Mongiello, incensurato.

Stando ad indiscrezioni l’uomo era in compagnia di alcuni amici quando, mentre si allontanava dal gruppo per recarsi a comprare una birra, è stato avvicinato da un uomo in sella ad una bici che gli ha sparato contro una fucilata che lo ha raggiunto al braccio.

Soccorso dagli stessi amici l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia dove è morto benché inizialmente sembrasse che le sue condizioni non fossero gravi. Indagini sono in corso da parte della polizia.

Gli investigatori hanno totalmente escluso qualsiasi collegamento dell’episodio alla criminalità organizzata.