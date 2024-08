"La mia grande vittoria". Dina: "Un ringraziamento speciale alla Fondazione Turati di Vieste"

Un’accoglienza amorevole Il 8 luglio 2024, Dina arriva alla Fondazione Turati per un ricovero di 30 giorni con l’obiettivo di svolgere fisioterapia motoria per il cuore. La sua esperienza inizia con un’accoglienza calorosa da parte di Maria, una giovane addetta alla reception. Dina racconta come Maria, con amore e gentilezza, sia andata incontro a lei, visibilmente in difficoltà e confusa, tranquillizzandola e guidandola all’interno della struttura. Questo gesto premuroso ha rappresentato per Dina il primo segnale del supporto umano e professionale che avrebbe trovato in quella che inizialmente le sembrava una nuova e sconosciuta dimensione.

Supporto e sostegno costanti Nei primi giorni del ricovero, Dina si trova spaesata e ansiosa, ma il personale della Fondazione Turati, composto da OSS (Operatori Socio-Sanitari), infermieri e fisioterapisti, la incoraggia costantemente a uscire dalla sua camera e a socializzare con gli altri pazienti. In particolare, gli OSS dimostrano grande empatia e professionalità, supportandola anche nelle attività quotidiane come lavarsi e asciugarsi i capelli, evidenziando una cura e una tenerezza che Dina apprezza profondamente.

Eccellenza e professionalità Dina non manca di elogiare il direttore tecnico Michele, il coordinatore Francesco e il primario della struttura, ricordando come quest’ultimo avesse già prestato cura a sua madre molti anni prima a Manfredonia. Questo incontro ha riacceso in Leonarda un senso di fiducia e sicurezza.

Un traguardo vittorioso Grazie all’impegno del personale della Fondazione Turati, Dina è riuscita a superare le sue iniziali difficoltà, arrivando a considerare la struttura quasi come un “college”, un luogo dove sentirsi libera e a contatto con la natura. La dedizione delle fisioterapiste Claudia Rossini, Alessandra, Margherita e delle altre ha giocato un ruolo fondamentale nel suo percorso di recupero. Con il loro sostegno, Dina ha trovato non solo un aiuto fisico, ma anche un conforto psicologico.

Gratitudine profonda Dina conclude il suo racconto con un sentito ringraziamento a tutto lo staff della Fondazione Turati. In particolare, esprime gratitudine a Maria, la giovane alla reception, definendola una “piccola bionda dagli occhi blu” con un grande cuore e una maturità sorprendente. Dina si dice felice di aver raggiunto il suo “ultimo traguardo” e di poter finalmente tornare a casa, sentendosi più forte e determinata grazie all’amore e al supporto ricevuti.

Un Messaggio di speranza Questa testimonianza della signora Dina è un chiaro esempio di come un ambiente di cura attento e umano possa fare la differenza nel percorso di riabilitazione di un paziente. La Fondazione Turati di Vieste si conferma un luogo di eccellenza non solo per le competenze professionali, ma anche per la qualità umana del suo staff.

Dina conclude con parole piene di gratitudine: “Grazie di cuore a tutti voi, dalla vostra paziente Leonarda Guerra. Vi porterò sempre nel mio cuore, ovunque io sarò.”

Ora, il prossimo 22 luglio 2024, prevista una festa e una sorpresa per la signora Dina nella Fondazione Turati.