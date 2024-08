Manfredonia. "Emozioniamoci Insieme". "Un progetto meraviglioso, la gioia dei bambini" (FOTO - VIDEO)

Attualmente in corso, “Emozioniamoci Insieme” è un progetto innovativo promosso dalla Fenice APS, l’associazione di promozione sociale di Manfredonia, fondata nel 2012 con l’obiettivo di promuovere benessere sociale, inclusione, solidarietà e partecipazione attiva dei cittadini attraverso una vasta gamma di iniziative.

Nei primi mesi del 2024, l’Associazione di Promozione Sociale sipontina ha raggiunto un importante traguardo, aggiudicandosi il Bando “Puglia Capitale Sociale 3.0” – Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, messo a disposizione dal Dipartimento Welfare, Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia. Questo finanziamento ha permesso di dare vita al progetto “Emozioniamoci Insieme”, centrato sulla correlazione tra arte ed emozioni come esperienza inclusiva.

“Nel nostro territorio è ancora lunga la strada per aiutare bambini e ragazzi con disabilità in termini di inclusione, e la realtà mostra condizioni di fragilità sociale, di vulnerabilità e di trascuratezza,” afferma Domenico Di Candia, presidente dell’associazione. “Il nostro progetto mira a costruire percorsi artistici e creativi, accompagnando i destinatari, giovani e bambini del territorio, in un vissuto sensoriale teso a valorizzare le loro capacità e a dare ascolto alle proprie emozioni. Nell’arte, la diversità si trasforma in un’opportunità di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca.”

I laboratori, iniziati a giugno, proseguiranno per 12 mesi, accogliendo una ventina di utenti divisi in gruppi. Questi laboratori pongono l’accento non solo sulla condizione di disagio del territorio, ma soprattutto sulla ricerca di un benessere comune, proponendo esperienze partecipative. Le attività includono l’organizzazione di momenti d’intrattenimento e socializzazione, oltre alla realizzazione di progetti comuni dove ogni partecipante può sperimentarsi in un ruolo attivo. Inoltre, le attività favoriscono la nascita di nuovi interessi e la conoscenza del territorio, dei suoi servizi e spazi, creando nuove occasioni di aggregazione sociale.

Le attività previste includono:

Workshop Creativo : basato sull’arte e la narrazione emotiva, attraverso vari stili, tecniche e strumenti pittorici.

: basato sull’arte e la narrazione emotiva, attraverso vari stili, tecniche e strumenti pittorici. Visite Guidate : alla scoperta di luoghi storici e culturali, per immergersi in un flusso di emozioni che intrecciano passato e presente.

: alla scoperta di luoghi storici e culturali, per immergersi in un flusso di emozioni che intrecciano passato e presente. Corso di Arte Fotografica : per catturare emozioni e storie attraverso tecniche di composizione, luce ed editing fotografico.

: per catturare emozioni e storie attraverso tecniche di composizione, luce ed editing fotografico. Laboratorio di Storytelling : per creare narrazioni coinvolgenti utilizzando vari strumenti creativi, con l’ascolto attivo, l’attenzione e l’empatia come elementi predominanti.

: per creare narrazioni coinvolgenti utilizzando vari strumenti creativi, con l’ascolto attivo, l’attenzione e l’empatia come elementi predominanti. Laboratorio di Scrittura: un’opportunità per esplorare e praticare tecniche di scrittura in un ambiente stimolante e collaborativo.

Al termine di tutte le attività, curate da esperti specializzati e volontari, verrà organizzato un grande evento conclusivo che unirà arte, teatro e magia, oltre a una mostra dei manufatti e delle foto realizzati durante il percorso.

Per maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito dell’Associazione La Fenice: www.lafenicemanfredonia.it.

