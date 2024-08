PARIGI – Thomas Ceccon diventa virale sui social, ma non per le imprese sportive: il nuotatore campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso è stato “immortalato” in un video del canottiere arabo Husein Alireza nel quale si vede l’azzurro dormire nel parco del villaggio olimpico.

Ceccon, con indosso il completo dell’Italia, appare, vicino ad una panchina, sdraiato sul fianco sinistro su un asciugamano bianco posizionato sull’erba.

Il video è stato postato nella tarda serata di ieri, ma le immagini si riferiscono a un momento precedente in cui su Parigi c’era ancora la luce del giorno. Un pisolino ristoratore quello dell’atleta veneto o forse anche un tentativo di trovare rifugio dal gran caldo del villaggio olimpico.

Proprio Ceccon, qualche giorno fa, parlando con i giornalisti si era lamentato delle condizioni disagevoli per gli atleti costretti a fare i conti con l’afa in camere da letto senza area condizionata.

Nella mattinata di ieri, anche il capitano dell’Italnuoto, Gregorio Paltrinieri, e poi l’altra azzurra Simona Quadarella, hanno espresso le loro perplessità confermando di fatto le parole di Ceccon.

Per Paltrinieri, addirittura, il villaggio olimpico parigino si è rivelato “il peggiore” tra quelli che hanno ospitato il campione nelle sue quattro avventure a cinque cerchi.