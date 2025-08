Riunione di insediamento della Rete Interaziendale di Ortopedia e Traumatologia (RIOT), costituita in attuazione dell’accordo tra ASL Foggia e Policlinico. Il sistema integrato si pone l’obiettivo di gestire in maniera condivisa l’arrivo dei pazienti affetti da traumi e fratture di fragilità (over 65 anni), nella struttura più idonea e nel minore tempo possibile, garantendo maggiore sicurezza e riducendo il rischio di decessi evitabili.

All’incontro che si è svolto oggi, nella sede della Direzione Strategica di ASL Foggia, hanno partecipato per il Policlinico Riuniti di Foggia il Commissario Straordinario Giuseppe Pasqualone e il Direttore Sanitario Leonardo Miscio e per ASL Foggia il Direttore Generale Antonio Nigri e la Direttrice Sanitaria Mara Masullo

Presenti, inoltre, il Direttore della U.O.C. di Ortopedia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, Giuseppe Maccagnano e i primari delle Unità Operative Complesse (U.O.C.) di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri di Cerignola Giuseppe Puccilli, di San Severo Giuseppe Ricciardi, di Manfredonia Nazario Antonio Stilla e

LA RETE INTERAZIENDALE

La rete è costituita da quattro strutture complesse:

U.O.C Ortopedia e Traumatologia Universitaria Policlinico Universitario di Foggia

U.O.C Ortopedia e Traumatologia Presidio Ospedaliero Maselli Mascia di San Severo

U.O.C Ortopedia e Traumatologia Presidio Ospedaliero Giuseppe Tatarella di Cerignola

U.O.C Ortopedia e Traumatologia Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia

Il Policlinico di Foggia, in qualità di Centro trauma di alta specializzazione (CTS), coordina i protocolli di assistenza, organizza l’attività di auditing per valutare i casi più complessi e procede all’aggiornamento dei percorsi di cura per garantire gli standard assistenziali definiti dal Ministero. Il CTS dispone di tutte le risorse necessarie per identificare e trattare h24, in modo definitivo, qualsiasi tipo di lesione e garantire cure intensive a pazienti con problematiche polidistrettuali.

Le strutture complesse di Ortopedia e Traumatologia dei tre P.O. di ASL Foggia costituiscono Presidi di Pronto Soccorso per Traumi (PST) e sono deputate alla stabilizzazione iniziale del paziente, in attesa di un eventuale trasferimento. Tutte le Unità operative complesse sono organizzate in modo da garantire attività assistenziali in relazione alle differenti potenzialità.

Avviata, inoltre, una interlocuzione per l’ampliamento della rete con l’inserimento dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, già riconosciuto come Centro Trauma di Zona (CTZ) in conformità al Decreto Ministeriale 70/2015 e alle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità. La struttura ospedaliera dispone di tutte le specialistiche necessarie per garantire il trattamento tempestivo e completo di pazienti con traumi gravi e pluridistrettuali, h24.

GLI OBIETTIVI

La rete così strutturata si propone i seguenti obiettivi:

Strategico per promuovere un’organizzazione di lavoro “in rete”, creare un modello di assistenza integrata in grado di rispondere nel miglior modo possibile alla richiesta qualitativa e quantitativa di accesso a trattamenti ortopedici traumatologici ad elevata tecnologia e ridurre le liste d’attesa

per promuovere un’organizzazione di lavoro “in rete”, creare un modello di assistenza integrata in grado di rispondere nel miglior modo possibile alla richiesta qualitativa e quantitativa di accesso a trattamenti ortopedici traumatologici ad elevata tecnologia e ridurre le liste d’attesa Assistenziale per incrementare l’offerta assistenziale di ortopedia nei vari ambiti, migliorare gli indicatori del Piano Nazionale Esiti (PNE) sulla tempestività nel trattamento delle fratture di femore e delle fratture di tibia e perone, predisporre percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) basati sull’evidenza con la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e promuovere lo sviluppo di centri di ortopedia e traumatologia pubblici specifici per patologie;

per incrementare l’offerta assistenziale di ortopedia nei vari ambiti, migliorare gli indicatori del Piano Nazionale Esiti (PNE) sulla tempestività nel trattamento delle fratture di femore e delle fratture di tibia e perone, predisporre percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) basati sull’evidenza con la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e promuovere lo sviluppo di centri di ortopedia e traumatologia pubblici specifici per patologie; Economico per ridurre la mobilità passiva e promuovere la mobilità attiva extraregionale

per ridurre la mobilità passiva e promuovere la mobilità attiva extraregionale Didattico-Formativo per potenziare la formazione e l’aggiornamento continuo in ambito ortopedico, con particolare attenzione all’offerta formativa per i medici specializzandi della Rete Formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Foggia;

per potenziare la formazione e l’aggiornamento continuo in ambito ortopedico, con particolare attenzione all’offerta formativa per i medici specializzandi della Rete Formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Foggia; Scientifico per promuovere la ricerca clinica e traslazionale in ambito ortopedico e traumatologico.

“Lavorare in rete, con un approccio condiviso e multidisciplinare – dichiara il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone – significa valorizzare ogni Presidio Ospedaliero del territorio e, al contempo, costruire un modello di assistenza moderno e sostenibile, orientato alla qualità delle cure e alla centralità del paziente. Grazie a questa sinergia saremo in grado di assicurare, una presa in carico rapida, qualificata e sicura. Il Policlinico, in qualità di Centro trauma di alta specializzazione – conclude Pasqualone – metterà a disposizione competenze, tecnologie e percorsi clinici avanzati per garantire standard assistenziali efficaci e tempestivi”.

“La gestione integrata, dichiara il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri – favorisce una migliore distribuzione delle risorse, riduce i ricoveri impropri e promuove un approccio personalizzato per ogni paziente, con un’attenzione particolare alle fragilità degli over 65 anni. La rete ortopedica e traumatologia – conclude Nigri – rappresenta un’importante opportunità per il territorio della Capitanata. Si tratta di un modello di assistenza che mira a garantire cure immediate ed efficaci, sia in urgenza che in elezione, per patologie, semplici e complesse, dai distretti anatomici relativi ai quattro arti e alla colonna vertebrale”.