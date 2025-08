Un’esperienza bella e partecipata che ha coinvolto un bel gruppo di cittadini – adulti e piccoli – alla scoperta di Castelluccio Valmaggiore in questa prima tappa del “Fuori Rotta Festival”, che punta a valorizzare il turismo lento, i profumi e la storia di questi luoghi attraverso arte cultura e natura. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “In Valle”, a cura della cooperativa sociale Altereco e della Open Planet, finanziato dalla Regione Puglia all’interno del bando “Luoghi Comuni” e in collaborazione con il Comune di Castelluccio Valmaggiore ed il Club Alpino Italiano – CAI sezione di Foggia. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare il Bosco della Petrera come spazio di animazione culturale e ambientale attraverso iniziative educative, ricreative e partecipate, culturali ed ambientali. Un’aula didattica immersa nella natura è il simbolo di un nuovo modo di abitare il territorio e custodirlo, aprendolo alla comunità locale e ai visitatori.

Il primo evento “Il borgo e la pietra” ha segnato l’inizio di questo percorso. E lo ha fatto attraverso un trekking urbano in collaborazione con il Museo Valle del Celone per una visita dell’antica Castelluccio Valmaggiore. Un percorso culturale nel borgo antico alla riscoperta delle opere degli scalpellini con una visita alla Torre Bizantina, alta venti metri e poggiante su base poligonale che serviva da osservatorio strategico sulla via Traiana e da difesa militare del nord della Puglia, e alle creazioni del maestro Adolfo Martino visibili grazie alla concessione del figlio.

Il “Fuori Rotta Festival” proseguirà con nuovi appuntamenti. Il 29 agosto, alle ore 21.00, il bosco della Petrera ospiterà il concerto “Il Sonatore di Basso” con Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti e Mur Rouge. Nell’occasione, il bosco si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per immergersi nelle vibrazioni profonde della musica d’autore. Il 30 agosto il Bosco Didattico della Petrera sarà scandito da tre momenti, alle ore 15.30 con “I colori del tramonto”, laboratorio artistico per adulti e bambini con il maestro Salvatore Lovaglio; alle ore 17.00 con un trekking ad anello a cura del CAI sezione di Foggia, accompagnata da una sessione di hang drum al tramonto; alle 20.30 con un concerto live del duo acustico Double Stumble Blues Band, seguito dalla jam session Syncop Party con degustazioni di prodotti locali ed etici.