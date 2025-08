Il Comune di Manfredonia ha ufficializzato, con Determina Dirigenziale n. 1429 del 29 luglio 2025, l’affidamento del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale alla ditta Strinet Srl, con sede a San Severo (FG). Il provvedimento è stato firmato dal Vice Segretario Generale e Dirigente del Settore III, Dott. Matteo Ognissanti, e si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal piano di mandato dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di potenziare la comunicazione pubblica e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

Una scelta programmata

Il percorso che ha portato all’affidamento del servizio è iniziato nei primi mesi del 2025, con la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 6 marzo, attraverso la quale sono state stanziate risorse per un importo annuo pari a 24.000 euro, destinate al rafforzamento della comunicazione istituzionale. Successivamente, con la determinazione n. 1062 dell’11 giugno 2025, è stata avviata la procedura comparativa tramite la piattaforma della CUC del Tavoliere, con la prenotazione delle somme e il rinvio della nomina della commissione valutatrice a un atto successivo.

Un’unica offerta valida

Il processo di selezione, condotto nel rispetto del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023), ha registrato la partecipazione di un solo soggetto: la Strinet Srl. L’unica offerta ricevuta, giudicata congrua e completa dalla commissione esaminatrice nominata con determinazione n. 1414 del 28 luglio 2025, ha portato alla decisione di procedere con l’affidamento diretto.

La proposta economica avanzata da Strinet Srl prevede un corrispettivo complessivo di 37.120 euro oltre IVA, per un totale di 45.286,40 euro IVA inclusa. Il contratto avrà una durata biennale (24 mesi) e sarà formalizzato tramite corrispondenza a mezzo PEC, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D. Lgs. 36/2023, rientrando nella modalità di affidamento diretto prevista dall’art. 50 dello stesso decreto.

Finalità e copertura finanziaria

Il servizio oggetto dell’affidamento è volto a supportare la comunicazione istituzionale del Comune di Manfredonia, in stretta collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e con tutte le articolazioni comunali. L’obiettivo è quello di garantire un’informazione tempestiva, trasparente e accessibile ai cittadini, in linea con le moderne esigenze della comunicazione pubblica e digitale.

L’impegno di spesa è suddiviso in tre annualità: 12.000 euro per l’anno 2025, 22.643,20 euro per il 2026 e 10.643,20 euro per il 2027, a valere sul capitolo di bilancio PEG 999 “Supporto alla comunicazione istituzionale”. Il tutto trova copertura nel bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 3 marzo 2025 e nel PEG approvato dalla Giunta Comunale.

Tutti gli adempimenti tecnici, contabili e normativi sono stati puntualmente verificati. Non sono emerse situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità in capo al dirigente firmatario, mentre la ditta affidataria risulta in possesso del DURC regolare. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ed è diventato esecutivo con la sottoscrizione del dirigente, non comportando ulteriori riflessi finanziari sull’Ente.