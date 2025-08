Con l’approssimarsi delle celebrazioni di Ferragosto, il Forum Patto Verde di Foggia rivolge un appello all’Amministrazione Comunale affinché venga rispettato un impegno assunto pubblicamente un anno fa: rinunciare ai fuochi d’artificio e ad altre forme di intrattenimento pirotecnico che risultano dannose per l’ambiente, la fauna e le persone fragili.

Nel mese di agosto 2024, in un contesto di forte emergenza climatica segnata da caldo estremo e siccità, il Comune accolse con favore l’invito proveniente da associazioni ambientaliste, gruppi civici, cittadini e dalla Commissione Cultura, dichiarando l’intenzione di promuovere un modello di festa più sostenibile e rispettoso della biodiversità urbana.

Tuttavia, nonostante le buone intenzioni espresse, le promesse non vennero tradotte in atti concreti. Il Forum Patto Verde oggi chiede che quelle dichiarazioni non restino un semplice slogan estivo, ma diventino finalmente politiche coerenti e durature.

I danni dei fuochi pirotecnici

Nel comunicato, le associazioni firmatarie ricordano gli effetti collaterali negativi legati all’uso dei fuochi d’artificio:

gravi conseguenze per la fauna selvatica e domestica, spesso soggetta a panico e disorientamento;

inquinamento atmosferico e residui tossici che si depositano sul suolo urbano;

forti disagi per neonati, anziani, persone neurodivergenti e soggetti sensibili ai rumori improvvisi.

“Non è una questione di austerità o di ‘guastafeste’ – sottolineano i promotori – ma di visione, responsabilità e coerenza. Foggia può diventare un modello di città attenta al benessere collettivo e all’ambiente”.

Le alternative esistono

Il Forum propone numerose soluzioni alternative per festeggiare in maniera altrettanto coinvolgente ma a basso impatto: giochi di luce sostenibili, spettacoli musicali, performance artistiche, iniziative culturali e inclusive.

“Rilanciare Foggia come città del verde, della biodiversità e del rispetto ambientale è una scelta strategica, non solo etica – concludono le associazioni –. Chiediamo al Sindaco, all’Assessora all’Ambiente e a tutta la Giunta di dimostrare coerenza e mantenere l’impegno assunto, rinunciando ai fuochi pirotecnici per Ferragosto”.

Le associazioni firmatarie del comunicato: