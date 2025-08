Il Gargano si prepara ad affrontare una nuova settimana all’insegna della variabilità meteorologica. Dopo un weekend caratterizzato da temperature miti e cieli parzialmente nuvolosi, la giornata di lunedì 5 agosto si apre con un quadro atmosferico instabile, seppur temporaneamente. A dominare la scena sarà ancora una circolazione ciclonica debole che, pur cedendo lentamente il passo all’alta pressione, influenzerà in parte le condizioni meteo soprattutto nella prima parte della giornata e nel settore interno del promontorio.

Lunedì 5 agosto: nubi e piogge isolate, specie nelle ore centrali

Secondo quanto riportato dai bollettini previsionali aggiornati alle ore 09:22 del 4 agosto, il Gargano e l’area settentrionale della Puglia risentiranno di un temporaneo indebolimento del campo di alta pressione, con cieli che si presenteranno nuvolosi al mattino e più instabili nel pomeriggio, soprattutto tra la Daunia garganica e l’entroterra montuoso del Parco Nazionale.

In particolare, la giornata sarà scandita da un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di deboli piogge sparse, soprattutto nelle aree più interne e collinari, come a Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e la zona di Foresta Umbra. I fenomeni, tuttavia, si annunciano di debole intensità e di breve durata, tendendo a esaurirsi nel corso della serata, quando si prevedono ampie schiarite, soprattutto lungo i versanti costieri da Peschici a Vieste.

Venti e mari: moderati da nord-ovest, mari mossi

A livello anemologico, la giornata sarà segnata da venti moderati dai quadranti nord-occidentali, in rotazione nell’arco delle 24 ore, che contribuiranno a rendere i mari da mossi a localmente molto mossi, in particolare lungo il litorale adriatico settentrionale e nel tratto del Basso Adriatico. Attenzione dunque alla navigazione da diporto, alle uscite in barca e alle attività balneari, che potrebbero subire temporanee limitazioni o disagi a causa delle condizioni marine non ottimali.

Temperature: stabili o in lieve flessione, ma nuovo aumento in vista

Il quadro termico rimane per ora stabile, con temperature massime comprese tra i 28 e i 30°C lungo la costa, e valori leggermente inferiori nelle zone interne del Gargano, dove la nuvolosità potrà contribuire a mantenere un clima più fresco e ventilato. Tuttavia, a partire da mercoledì 6 agosto, si attende un graduale rialzo termico, dovuto all’espansione dell’anticiclone africano, che porterà aria calda e secca dal Nord Africa.

Secondo gli esperti di 3B Meteo, questa nuova fase sarà caratterizzata da temperature in aumento su tutta la Puglia, con picchi anche oltre i 34-36°C entro il fine settimana, soprattutto nelle zone interne del Gargano e sul Tavoliere.

Tendenza per la settimana: stabilità e caldo verso Ferragosto

Dopo l’instabilità residua di inizio settimana, il tempo sul Gargano tenderà dunque a migliorare sensibilmente. Il rafforzamento dell’alta pressione africana, atteso tra mercoledì e giovedì, garantirà giornate più stabili, soleggiate e calde, ideali per le vacanze al mare, le escursioni nel Parco Nazionale e le visite culturali nei borghi storici dell’area.

I valori di umidità rimarranno sotto controllo, ma nelle ore centrali del giorno potranno acuirsi le condizioni di disagio fisico per caldo, soprattutto nelle zone lontane dalla costa e nei centri urbani. Le notti resteranno comunque generalmente miti, con minime comprese tra i 21 e i 25°C.

Previsioni aerobiologiche e qualità dell’aria

Dal punto di vista aerobiologico, la concentrazione di pollini rimane contenuta, grazie alle recenti precipitazioni e alla ventilazione moderata. La qualità dell’aria si mantiene buona su gran parte del territorio, senza particolari criticità segnalate.