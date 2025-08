Gargano, i sindaci incontrano il nuovo Commissario del Parco Nazionale: “Uniti per un Parco vivo e partecipato” - fb Tra i protagonisti, Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, ha sottolineato il valore simbolico della data del 4 agosto: “Esattamente trent’anni fa – ha ricordato – il Parco veniva ufficialmente istituito. Un atto d’amore per questa terra straordinaria, un impegno concreto a proteggerla e valorizzarla.” Durante l’incontro è emersa con forza l’idea di un Parco come motore di sviluppo sostenibile, profondamente legato all’identità delle comunità locali. “Abbiamo condiviso con il Commissario una visione chiara: quella di un Parco vivo, partecipato, custode del nostro patrimonio naturale e culturale”, ha aggiunto d’Arienzo. La giornata ha offerto anche l’occasione per ricordare Matteo Fusilli, storico presidente del Parco, scomparso dieci anni fa proprio il 4 agosto. “Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza – ha detto il sindaco – la sua passione, la sua visione, il suo legame con il Gargano continuano a ispirarci.” Il Commissario Di Mauro, da parte sua, ha preso l’impegno di commemorare ufficialmente sia il trentennale dell’ente che la figura di Fusilli entro la fine dell’anno. D’Arienzo ha infine lanciato un appello all’unità del territorio: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di cooperazione, ascolto, visione di lungo periodo e mani intrecciate. Il Parco è la nostra casa comune. Prendiamocene cura.”