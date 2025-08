Grande finale del torneo delle Cinque Porte: sport e tradizione a Lucera

Martedì 6 agosto, a partire dalle ore 19, il Padel Dream di Lucera ospiterà la fase conclusiva del Torneo delle Cinque Porte, evento ufficialmente inserito nel calendario del Torneo delle Chiavi.

I migliori giocatori, selezionati durante le fasi eliminatorie, si sfideranno per conquistare il titolo, rappresentando con orgoglio le cinque Porte storiche della città. Le finali si svolgeranno in un’atmosfera carica di forte identità locale e spirito contradaiolo: i partecipanti indosseranno infatti le casacche storiche ufficiali del Palio, sottolineando il profondo legame tra sport e tradizione.

Durante la serata saranno presenti i Capiporta, il Sindaco di Lucera Giuseppe Pitta e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, a conferma del valore culturale e sociale dell’evento, che unisce sport, cultura e partecipazione popolare.

La finalissima si disputerà alle ore 23, dopo le semifinali tra le Porte qualificate. In palio non ci sarà solo la vittoria della serata, ma anche punti decisivi per la classifica generale del Torneo delle Chiavi, in vista della grande sfida del 13 agosto all’anfiteatro romano.

Un evento da non perdere per tutta la comunità di Lucera: passione, identità e competizione sportiva si incontrano per una serata indimenticabile. Che vinca la Porta più forte!