Colpo internazionale per il Manfredonia Calcio 1932, che annuncia l’ingaggio di Ewan Roy Urain Aird, attaccante classe 2000, nato a Durango, in Spagna, da padre basco e madre scozzese. Centravanti puro, alto 1,93 metri, Urain abbina struttura fisica, tecnica e capacità realizzativa.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Athletic Bilbao, una delle fucine calcistiche più prestigiose in Europa, si è messo in luce nella stagione 2017‑18 con 19 reti nell’Under‑18. L’anno seguente ha proseguito la sua crescita al CD Basconia, formazione affiliata all’Athletic, con 13 gol in 29 presenze.

Ha scelto la Scozia come nazionale di riferimento, debuttando il 2 giugno 2021 con l’Under-21 contro l’Irlanda del Nord, in virtù delle origini scozzesi della madre.

La sua carriera si è poi sviluppata in Primera e Segunda Federación spagnole, con oltre 110 presenze e 21 gol vestendo le maglie di SD Amorebieta, Unionistas CF, CD Badajoz e Navalcarnero.

Attaccante d’area, forte nel gioco aereo e abile nel creare spazi per i compagni, Urain è stato spesso accostato a Fernando Llorente, suo modello ispiratore ai tempi del Bilbao, per stile di gioco e presenza fisica.

Con l’arrivo di Urain, il Manfredonia punta a rafforzare il reparto offensivo con un profilo internazionale e di esperienza, pronto a portare potenza e qualità nella nuova stagione biancoceleste.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.