L’auto elettrica diventa leader del design automobilistico

Renault R5 E-Tech at Geneva International Motor Show 2024 at Palexpo, le Grand-Saconnex

I tempi in cui l’auto elettrica era percepita come un veicolo goffo e sgraziato, potenzialmente più ecologico ma poco attraente dal punto di vista estetico, sono ormai superati.

Prima che entrassero in scena Elon Musk e il team di Tesla, i veicoli elettrici erano sinonimo di scelte stilistiche discutibili e poco adatte al mercato di massa.

Molti ricordano la piccola G-Wiz o la Microcar, mezzi che sembravano più adatti a cartoni animati che al traffico urbano.

Oggi, invece, modelli come la Fiat 500e o la nuova Abarth elettrica hanno rivoluzionato completamente l’estetica dei veicoli elettrici e non solo.

L’evoluzione del design automobilistico italiano ha avuto un forte impatto anche su marchi tradizionali a livello globale: basti pensare all’approccio adottato da Maserati con la nuova GranTurismo Folgore o alle linee sempre più pulite di Alfa Romeo.

La competizione nel design non riguarda più solo il motore, ma anche l’aspetto.

Esterni più aerodinamici ed eleganti

Uno degli obiettivi principali dei veicoli elettrici è massimizzare l’efficienza per ottenere la maggiore autonomia possibile con una sola carica.

Mentre i veicoli a benzina o diesel si valutano in termini di percorrenza per litro (km/l), quelli elettrici dichiarano l’autonomia con una singola carica.

Basta prendere ad esempio il mondo della Formula 1 per capire quanto l’aerodinamica influenzi prestazioni, aderenza e consumi.

Marchi come Tesla o Hyundai (Ioniq 6) hanno portato queste logiche nel mercato di massa, e ora anche modelli come la Peugeot E-3008 o la Renault Mégane E-Tech adottano forme levigate e profilate.

Le linee fluide e le finiture eleganti sono ormai il tratto distintivo delle carrozzerie dei veicoli elettrici, e i consumatori ne sono entusiasti.

È proprio per questo che anche i veicoli a combustione hanno cominciato ad adottare lo stesso linguaggio stilistico.

Nel panorama italiano, persino SUV e crossover come la Lancia Ypsilon elettrica o la Smart #1 puntano su curve morbide e profili continui.

Le linee tese e spigolose che dominavano un tempo vengono sostituite da design più armoniosi e aerodinamici, perfetti per le nostre città storiche e per le strade strette dei centri urbani.

Niente più radiatori: frontali chiusi e puliti

I motori elettrici producono meno calore e non richiedono un continuo flusso d’aria per raffreddarsi.

Così cambia radicalmente il design anteriore del veicolo, che può avere frontali chiusi. Nasce così lo stile delle nuove auto elettriche.

Un esempio evidente si può vedere nella nuova BMW iX o nella Kia EV9, con frontali imponenti ma lisci. Anche DR Automobiles e Dacia, molto diffuse in Italia, stanno seguendo questo trend nei loro modelli elettrici ed elettrificati, offrendo un’estetica moderna a prezzi accessibili.

Il design è più futuristico e pulito, grazie all’eliminazione di griglie e aperture poco estetiche ma indispensabili nei veicoli con motore a scoppio.

Una trasformazione estetica che si nota anche nei taxi elettrici a Milano o nelle flotte aziendali di car sharing, dove l’aspetto moderno è parte del branding.

Anche le pubblicità di auto elettriche ora puntano sull’innovazione visiva per attrarre un pubblico più giovane e attento al design.

Interni minimalisti e digitali

Le Tesla sono famose per il loro abitacolo futuristico, privo di manopole e pulsanti fisici. Il design è ridotto all’essenziale, con uno schermo touch centrale che diventa il punto focale dell’esperienza di guida.

Ideale per un look semplice a riposo e altamente funzionale in movimento.

Questo approccio minimalista ricorda l’attenzione al design funzionale che contraddistingue marchi come Apple e trova applicazione in modelli come la Polestar 2 o la BMW i4. È un’estetica che richiama la sobrietà dell’arredamento moderno di aziende italiane come Lago o Boffi.

Il design minimalista degli interni esalta la sensazione di controllo, dimostrando come forma e funzione possano convivere perfettamente.

Gli ultimi modelli offrono persino giochi e intrattenimento multimediale accessibili dal touchscreen per i passeggeri, costituendo un ambiente che si integra perfettamente con i migliori casinò online. Una fusione tra estetica e tecnologia particolarmente apprezzata dai giovani professionisti che cercano veicoli eleganti ma tecnologici.

Acustica e flussi d’aria intelligenti

I veicoli elettrici, molto più silenziosi rispetto a quelli tradizionali, aprono nuove possibilità nel settore del design acustico.

Ora è possibile controllare il flusso d’aria interno ed esterno e integrarlo con il suono del motore.

Metropoli rumorose come Roma o Napoli beneficiano notevolmente di veicoli silenziosi, che riducono lo stress da traffico.

Alcuni marchi sperimentano anche “suoni artificiali” per motivi di sicurezza: la nuova 500e, ad esempio, emette un suono ispirato alle musiche di Ennio Morricone per allertare i pedoni.

Numerose ricerche scientifiche dimostrano che i rumori forti aumentano lo stress e riducono i tempi di reazione, creando il cosiddetto inquinamento acustico.

Al contrario, un ambiente sonoro rilassante migliora la qualità della guida.

La soundscape engineering sta diventando un nuovo campo chiave nell’industria automobilistica.

Marchi italiani come Maserati stanno già investendo in questa direzione, cercando un equilibrio tra il silenzio naturale dell’elettrico e il piacere acustico di guida.

Il design del suono diventa così parte dell’identità del brand, proprio come accade nella musica o nel cinema.

Le evoluzioni dietro l’angolo

Il bello del nuovo design dell’elettrico è che siamo ancora agli inizi: solo pochi produttori hanno rilasciato più generazioni dello stesso modello.

Tesla è l’innovatore del momento, ma la storia ci insegna che presto nuovi arrivati e marchi storici offriranno le loro interpretazioni.

In Italia, brand come Fiat, Lancia e persino Ducati stanno valutando versioni completamente elettriche.

Il futuro del design sarà una miscela di innovazione tech e tradizione stilistica del Made in Italy, con influenze che arriveranno anche da architettura, moda e arte contemporanea.

Innovazioni in arrivo:

Ruote strutturali “scheletriche” che eliminano gli pneumatici tradizionali e i cerchioni metallici

Snellimento del posteriore per ottimizzare l’integrazione del bagagliaio

Vernici intelligenti e rivestimenti estetici interattivi, per personalizzare l’auto in tempo reale

Proprio come è avvenuto con la domotica nelle case o con gli smartphone nella telefonia, anche il settore auto si prepara a una rivoluzione fatta di materiali intelligenti e forme inedite, forse ispirate anche al design nautico italiano.