Maltempo: situazione sotto controllo a Peschici, danni al Villaggio Moresco

Il violento fronte di maltempo che ha colpito il Gargano ha provocato danni significativi nella zona di Peschici, dove si sono registrate forti raffiche di vento e una tromba d’aria che ha causato la caduta di numerosi alberi. L’area più colpita è stata quella del Villaggio Moresco, dove diversi rami e alberi hanno abbattuto linee elettriche e colpito alcuni veicoli.

La viabilità principale risulta in gran parte ripristinata, come confermato dal sindaco Luigi D’Arenzo: la SS 89 Peschici–Vieste è completamente percorribile, così come quasi tutte le strade comunali. Resta chiusa solo la strada comunale Peschici–Monte Sant’Angelo, nel tratto terminale che conduce alla zona del Moresco Alto.

Nel Villaggio Moresco i danni più rilevanti hanno interessato la rete elettrica, con cavi Enel tranciati dalla caduta degli alberi. Attualmente sono operative quattro squadre Enel impegnate nel ripristino della linea, affiancate da vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri, squadre comunali, volontari della protezione civile e personale del villaggio. Anche i tecnici Anas stanno effettuando sopralluoghi per monitorare eventuali criticità sulle arterie stradali.

Grazie all’intervento tempestivo delle forze in campo, la situazione è stata riportata sotto controllo, evitando ulteriori disagi alla popolazione. I lavori di bonifica e messa in sicurezza delle aree colpite proseguono senza sosta.

Lo riporta retegargano.it.