Manfredonia, il Comitato “La Ferrovia da salvare” contro il progetto Fronte-Mare

Una città che ha bisogno di coerenza, trasparenza, legalità e di una visione strategica dei beni comuni. È questo l’appello lanciato dal Comitato “La Ferrovia da salvare”, che in un comunicato diffuso il 4 agosto 2025 prende posizione sul futuro urbanistico di Manfredonia.

Nei giorni scorsi l’amministrazione La Marca ha varato il “Piano Casa”, che prevede nuove realizzazioni immobiliari senza consumo di suolo. Una misura accolta positivamente dal comitato, che però solleva forti critiche nei confronti del progetto “Fronte-Mare”, presentato con un rendering su un quotidiano locale. L’iniziativa, che prevede una cementificazione di quasi un chilometro quadrato di litorale, viene definita “incoerente e priva di visione”.

Secondo il Comitato, l’area interessata è stata lasciata al degrado per decenni e ora rischia di diventare terreno di speculazioni edilizie nel cuore della città e a ridosso del mare. Restano inoltre dubbi sulla conformità alla legge Galasso (n. 431/1985), che vieta nuove costruzioni entro 300 metri dalla costa.

Per il gruppo cittadino, Manfredonia non ha bisogno di nuovo cemento ma di un progetto di sviluppo realmente utile alla comunità. “La proliferazione edilizia di tipo speculativo – si legge nella nota – non produce ricchezza diffusa, ma solo per un ristretto gruppo di privilegiati, lasciando agli altri occupazione temporanea e un progressivo impoverimento”.

Il comitato indica invece come priorità la valorizzazione della ferrovia di Manfredonia Campagna, definita “indispensabile per uno sviluppo sostenibile”. L’obiettivo è l’elettrificazione e l’aumento delle corse, sul modello della tratta Foggia-Lucera, per migliorare mobilità, sicurezza e collegamenti tra via Di Vittorio e il fronte mare.

In prospettiva, viene proposto un concorso di idee per rigenerare Siponto e il lungomare, coinvolgendo professionisti locali e nazionali. “Solo così – scrive il Comitato – si potrà avviare una vera rigenerazione globale, urbanistica, amministrativa e culturale, capace di valorizzare le immense risorse della città e fermare la preoccupante emorragia demografica che la sta colpendo”.